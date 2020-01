Chinees pretpark dwingt varken tot bunjeesprong om meer bezoekers te lokken

Er is ophef ontstaan door een “wansmakelijke” promotiestunt van een Chinees pretpark. Voor de opening van een nieuwe bungeetoren werd een 75 kilogram zwaar varken 65 meter naar boven gedragen, in een harnas gepropt en vervolgens naar beneden geduwd. “Varkens ervaren pijn en angst net zoals mensen”, klinkt het bij dierenrechtenactivisten die willen dat de Chinese overheid werk maakt van wetten die dierenmishandeling moeten voorkomen.

Het pretpark in de Chinese stad Chongqing heeft intussen een verklaring gepubliceerd waarin de directie zich verontschuldigt voor de stunt. Er werd aan toegevoegd dat het varken het goed stelt en nooit pijn leed toen het naar beneden werd geduwd. “Het was een experiment”, luidt het in de Chinese krant Beijing News.

“Bungeespringen is al een beangstigende en stressvolle situatie voor mensen die ermee instemmen”, klinkt het bij dierenrechtenorganisatie PETA. “Stel je de doodsangst voor als je benen worden vastgebonden en je naar beneden wordt geduwd. En dat alles voor de grap. Wel, niemand kan ermee lachen.”

China heeft momenteel amper wetten die dierenmishandeling kunnen voorkomen of bestraffen. Activisten en dierenliefhebbers roepen de overheid nu op om daar werk van te maken. “Jammer genoeg is dergelijke mishandeling schering en inslag in China”, aldus de internationale dierenorganisatie Humane Society International.

