Leerkracht (23) toont geslachtsdeel aan kleuter (4), politie vindt ook grote hoeveelheid kinderporno op zijn laptop

Een 23-jarige man uit Keerbergen is door de Mechelse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van aanranding van de eerbaarheid van een vierjarig kind en voor het bezit van kinderporno. De man zou zijn geslachtsdeel getoond hebben na de turnles en ook gevraagd hebben om het aan te raken. Op de laptop van de leerkracht vond de politie ook nog een grote hoeveelheid kinderporno.

De (tijdelijke) turnleerkracht in kwestie gaf nog maar sedert dit jaar les op de School met de Bijbel ‘De Wegwijzer’ in de Lakenmakersstraat in Mechelen. Afgelopen donderdag vroeg hij na de ...