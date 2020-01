Medisch personeel in witte pakken screent vliegtuigpassagiers op symptomen dodelijk virus

In China worden vliegtuigpassagiers die vanuit Wuhan vertrekken, gescreend op de nieuwe variant van het coronavirus door medisch personeel in witte pakken. Iedereen die een verhoging hoger dan 37,5 graden Celsius heeft wordt in quarantaine geplaatst, maar voorlopig zou dat nog niet nodig zijn geweest. De onrust voor het dodelijk virus neemt intussen toe in China en het buitenland. Onder meer in Kazachstan, Rusland, Japan en Thailand werden al maatregelen genomen.