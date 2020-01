Anderlecht-doelman Frank Boeckx over zijn toekomst, trainerschap en Wouter Vandenhaute: “Weet niet of ik volgend jaar nog voetballer ben”

Als vierde doelman is Frank Boeckx (33) bij Anderlecht helemaal op een zijspoor beland, maar hij amuseert zich kostelijk als keeperstrainer van de paars-witte beloften. Dat vertelt hij in onze voetbalpodcast ‘Sjotcast’. Ook zijn band met Wouter Vandenhaute en Anthony Vanden Borre komt aan bod, net als de katten die zijn ontbijt oppeuzelden in zijn periode bij Antwerp.