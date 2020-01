In dit bootje wilden 14 transmigranten vanuit De Panne naar Groot-Brittannië varen: “Je zou zoiets niet eens in je vijver willen”

Degrieck: “Uiteindelijk gaat het over mensen, niet over beesten” Video: JHM

De Panne - Het bootje waarmee veertien vluchtelingen vanuit De Panne de oversteek probeerden te maken naar Groot-Brittannië, is dinsdagnamiddag uit het water gehaald. Het was in niet al te goede staat. “Het is een bootje dat je nog niet in je eigen vijvertje zou plaatsen”, zegt burgemeester Bram Degrieck.

“Dinsdagochtend hebben we een oproep gekregen van mensen die te water gegaan waren met een bootje”, zegt burgemeester Bram Degrieck. “We hebben een zoekactie gestart om zeker te zijn dat er niemand in het water gevallen was of zich in de duinen of de achterliggende straten bevond. We hebben dat met quasi zekerheid kunnen uitsluiten.”

Ook hij stelde vast dat het bootje in bedenkelijke staat was. “Je zou het niet eens in je eigen vijver plaatsen”, zegt hij. “Laat staan dat je er met veertien mensen, waaronder twee kinderen, het zeewater mee zou opgaan. Ik ben erg geschrokken vandaag, maar ben tevreden met de manier waarop we het aangepakt hebben.”

Zes mensen worden verhoord door de politie, van de acht anderen is nog geen spoor. De zoekactie is stopgezet.