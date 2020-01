Man riskeert jaar cel voor kopstoot na Toogmarathon: “Te veel Delirium Tremens gedronken”

Kortemark - Een 28-jarige man uit Roeselare riskeert in de Brugse strafrechtbank een jaar cel voor een kopstoot die hij uitdeelde na de Toogmarathon in Kortemark. “Hij had te veel Delirium Tremens gedronken”, stelde zijn advocaat.

Op 30 juni vorig jaar was M.D. aanwezig op de Toogmarathon ten voordele van Kom Op Tegen Kanker op de Markt in Kortemark. De Roeselarenaar keek er te diep in het glas en liep ter hoogte van het jeugdhuis in de Torhoutsestraat in het midden van de weg met zijn armen te zwaaien.

“Een voorbijrijdende fietser die vroeg wat er scheelde verkocht hij uit het niets een zware kopstoot”, verduidelijkte de procureur dinsdag. “Het slachtoffer trok met zijn vriendin naar het ziekenhuis waar een neusbreuk werd vastgesteld.”

Het toeval wil dat de vriendin van M.D. bevriend was met de vriendin van het slachtoffer. Daags na de feiten nam ze contact op met het slachtoffer om te zeggen dat haar vriend de dader was. M.D. bekende in zijn verhoor dat hij ruzie had gemaakt met zijn vriendin maar de reden voor de kopstoot kon hij zich niet meer herinneren.

“Mijn cliënt had de hele avond Delirium Tremens (zwaar bier, red.) gedronken”, stelde de advocaat van M.D. “En dat terwijl hij helemaal niet gewoon is om alcohol te drinken. Hij schaamt zich diep over wat er gebeurde en heeft het slachtoffer vergoed. Hij zocht ook psychologische hulp.” M.D. liep in 2017 al eens eens een veroordeling op voor slagen. De uitspraak volgt op 18 februari.