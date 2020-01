Stulpje van rijkste man van België raakt niet verkocht, en dat is niet anders bij deze andere panden van boven 10 miljoen euro

Alexandre van Damme, met een vermogen van ruim 17 miljard euro de rijkste man van België, raakt zijn villa in de hoofdstad maar moeilijk kwijt. De vraagprijs is dan ook niet min: zo’n 12 miljoen euro. En het is niet het enige ‘stulpje’ in die prijsklasse of zelfs nog hoger waar kandidaat-kopers niet voor staan aan te schuiven.