Man die triomfboog beklom in Jubelpark weer naar beneden gehaald

Brussel - De man die dinsdagmiddag op de rand was gaan zitten van de triomfboog in het Jubelpark in Brussel, is dinsdagnacht naar beneden gehaald. Dat gebeurde rond 1 uur met hulp van de reddingsdiensten, zegt de woordvoerster van politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene, Ilse Van de keere. De man is nadien overgebracht naar het ziekenhuis.

De man was rond 16.30 uur opgemerkt bovenop de triomfboog van de Cinquantenaire. Een onderhandelaar van de federale politie kwam ter plaatse om de dialoog aan te gaan met de man, maar dat lukte niet. Een reddingsteam van de brandweer van Brussel, dat getraind is in klimtechnieken, kwam eveneens ter plekke.