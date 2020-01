Belg (41) die verdacht wordt van gruwelijke moord op Chantelle (20) geeft zich na vlucht van 6,5 jaar aan bij politie

Een Zuid-Afrikaanse Belg heeft zich na een vlucht van zes jaar en vier maanden aangegeven bij de politie in Benoni. Jurgen V. (41) wordt ervan verdacht de 20-jarige Chantelle Barnard in april 2011 verkracht en op gruwelijke wijze vermoord te hebben. Hij betaalde de borg en verdween in aanloop naar het proces spoorloos. “We zijn extatisch”, reageren de moeder en broer van het meisje in Zuid-Afrikaanse media.

In april 2011 huurde de 20-jarige Chantelle Barnard samen met haar lief en diens moeder een woning op een domein van de familie V. in het Zuid-Afrikaanse Benoni, waar ook Jurgen (41) en zijn vader woonden. Tien dagen voor haar 21ste verjaardag verdween Chantelle plots nadat ze sleutels gaan afgeven was aan de vader. Haar moeder alarmeerde de politie, die het naakte lichaam van haar dochter terugvond in een andere woning op het domein. Chantelle was urenlang gefolterd en meermaals gestoken met een mes voor ze uiteindelijk verkracht en vermoord werd.

Spoorloos verdwenen

Gruwelijke feiten, en al snel kwam Jurgen V. als hoofdverdachte naar voren. Hij werd opgepakt en bleef acht maanden in voorhechtenis zitten in afwachting van het proces, tot hij na een beslissing van het gerecht in Zuid-Afrika voorlopig vrijkwam na het betalen van een borg van 20.000 rand, ongeveer 1.250 euro. Hij verscheen nog op enkele zittingen, maar bij de start van het proces in september 2013 bleek de Belg spoorloos verdwenen.

De daaropvolgende jaren bleef het een groot mysterie waar hij zich bevond. De politie deed verwoede pogingen om hem terug te vinden en de nabestaanden van Chantelle schakelden privédetectives in, maar het haalde allemaal niets uit. Ook het verspreiden van foto’s van de man op sociale media bracht geen zoden aan de dijk. Vermoedelijk is hij in die tijd verschillende keren naar het buitenland gereisd. Volgens een detective zou hij bijvoorbeeld lange tijd in Amsterdam geweest zijn.

Aangegeven

De verbazing bij de politie in Benoni was donderdag dan ook groot toen de man zich in aanwezigheid van zijn advocaat en zijn vader spontaan kwam aangeven. Na 6,5 jaar kan de Belg dus berecht worden voor de feiten waarvan hij verdacht wordt, en dat zien de moeder en broer van Chantelle als een gigantische opluchting, zo getuigen ze in Zuid-Afrikaanse media.

“Het lijkt te goed om waar te zijn”, zegt Suzette Barnard. “De dood van Chantelle is enorm traumatisch geweest voor mij en voor haar broer Jacques (33). Toen ik hem donderdag opbelde, is hij meteen in tranen uitgebarsten. Ik ben extatisch dat de vermoedelijke moordenaar van mijn dochter gevat is. Ik ben nooit gestopt met vechten, ik heb nooit opgegeven. Ik moest antwoorden hebben.”

Bij Buitenlandse Zaken loopt een onderzoek naar de feiten. Het is nog onduidelijk wat er nu met de Belg zal gebeuren.