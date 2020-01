Underdog KV Kortrijk leeft hoopvol toe naar halve finale tegen Antwerp: “We zijn een bekerploeg”

Yves Vanderhaeghe gaat met KV Kortrijk donderdag in de halve finales van de Croky Cup op bezoek bij Antwerp. De generale repetitie tegen STVV was slecht en het verschil in het klassement bedraagt tien plaatsen, het hoeft dus niet te verbazen dat Kortrijk underdog is. “Toch leeft de hoop op een finaleplaats”, zegt de coach. “Wat maar niet lukt in de competitie, gaat wel in de beker. We zijn een bekerploeg.”

Donderdag is er de cupmatch tegen Antwerp, maar de generale repetitie tegen STVV was niet al te best.

Yves Vanderhaeghe: “We moeten niet meer spreken over een match van dit weekend. Voor mij is die match geklasseerd. We weten al een tijdje dat we in de competitie niet de juiste dingen doen. Onze ambitie lag hoger, maar het komt er niet uit. We zijn al heel content dat we elf punten voorstaan op Cercle Brugge. De beker is een ander verhaal.”

De beker geeft Kortrijk de kans om het seizoen kleur te geven?

“Inderdaad. Daarmee kunnen we ons jaar redden. Dus zal ik vergevingsgezind zijn en de match van zaterdag vergeten. De motivatie moet er zijn om op Antwerp een goede prestatie te leveren zodat we nog in de running zijn. We staan heel dicht bij iets wat elke Kortrijkzaan wil verwezenlijken. We gaan door de competitie met vallen en opstaan. Het is het moment om in de beker opnieuw op te staan om onze fans iets cadeau te doen.”

Al wordt het niet gemakkelijk. Antwerp is favoriet.

“Klopt. Op papier is Antwerp een betere ploeg. Dat bewijzen ze ook in de praktijk. Zij staan tweede op speeldag 22. Wij zijn niet regelmatig genoeg. Daarnaast was hun generale repetitie ook niet goed, maar zij winnen wel hun slechte wedstrijden. Dat kunnen wij absoluut niet, maar in de beker speelt de vorm van de dag een belangrijke rol. Ik hoop dat ik nu wél een groep zie die zich dubbel wil plooien. Dat miste ik misschien wat dit seizoen.”

In de competitie werd er met 2-1 verloren op de Bosuil, maar Kortrijk hield in de eerste helft gelijke tred.

“Ik vind zelfs dat dat voor de hele match geldt. Alleen zijn we offensief niet gevaarlijk genoeg. De eerste goede kans was voor ons, met Mboyo die op de paal trapt, maar we verliezen de match door een domme penalty en een wereldgoal van Lamkel Zé. Of ik er lessen uit trek? Ja, we werden niet overspeeld, de mogelijkheden waren er, maar we brachten te weinig directe dreiging.”

Verdedigend had Mbokani het niet onder de markt met het duo Kovacevic-Kagelmacher.

“Kovacevic hield Mboyo inderdaad uit de match, buiten de strafschop. Het geeft vertrouwen dat we goed verdedigd hebben tegen de beste spits. Dat moet nu minstens voor 180 minuten gebeuren. Het is spijtig dat Kagelmacher vertrokken is. Een titularis zie je niet graag gaan, maar we moeten de pagina omdraaien en alle vertrouwen geven aan onze nieuwe aanwinst Derijck. Misschien speelt hij al tegen Antwerp.”

Antwerp, Club Brugge en Zulte Waregem waren de mogelijkheden. Wat vond je van de loting?

Club Brugge is hors catégorie. Zelfs al zijn ze eens niet top, toch winnen ze alles. Ze hebben gewoonweg meer kwaliteit. Antwerp heeft veel punten, maar het is toch niet altijd vlekkeloos. Zij hebben vaak perikelen met spelers… Ik hoop dat dat meespeelt en dat de vorm wat minder zal zijn.”

Voor Kortrijk is het de tweede halve finale in drie jaar tijd.

“We zijn een bekerploeg. We speelden ook al de finale onder Hein. Het leeft enorm. Als we op verplaatsing spelen in de cup, zijn er altijd meer mensen die ons aanmoedigen dan in de competitie. Ondanks dat we de finale in 2012 verloren, zijn de fans dat niet vergeten. Het is een echte feestdag waarin iedereen in rood en wit kleurt en hoopt op bekerwinst. We mogen nog dromen, maar laat me nog niet té veel hopen, want ik had gedacht dat we op STVV meer zouden doen. De bekerfinale zou zeker welkom zijn als je ziet wat we dit jaar slechts brachten.”