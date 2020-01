Betrapte voetbalfan reageert na overspel: “Die video heeft mijn relatie verwoest”

De man uit Ecuador die tijdens een voetbalmatch zou zijn betrapt op overspel, geeft toe dat hij een scheve schaats reed in het stadion. Deyvi Andrade trok van leer op sociale media tegen de video “die zijn leven en relatie heeft verwoest”, maar wil het weer goedmaken met zijn vrouw. Intussen zijn al tientallen pagina’s en valse profielen opgedoken waarop men de draak steekt met de overspelige echtgenoot.

Andrade kwam afgelopen te weten wat het internet en sociale media teweeg kan brengen toen hij in één klap wereldberoemd was geworden door zijn uitje naar de match. Zijn relatie is naar eigen zeggen naar de knoppen door de beelden, maar hij wil zijn vrouw voor zich terugwinnen. “Het spijt me verschrikkelijk”, schrijft hij op Facebook en Instagram. “Daarom maak ik me bekend voor het publiek, om te reageren op deze onzin en om te vragen me te vergeven.”

Intussen staat Facebook vol van pagina’s die gewijd zijn aan de scheve schaats van Andrade. Er duiken ook talloze valse profielen op waarop hij wordt belachelijk gemaakt en er foto’s van hem en zijn minnares worden gepost. “Ik zoek nog een meisje om mee naar de voetbal te gaan”, zette een van die valse profielen online.

Andrade en zijn vermeende minnares gaan als een lopend vuurtje rond op sociale media Foto: Facebook

De Ecuadoraanse man wil zijn “eer en trots als man” verdedigen en gaat in de aanval, vooral tegen vrouwen die reageren op de video: “Er bestaan talloze video’s van overspelige vrouwen, maar die worden niet uitgelachen zoals ik nu. Ik hoop dat je je nooit in mijn positie bevindt.” Andrade wil nu zijn familie “helen” met de hulp van zijn kerkgemeenschap en God. “Iedereen faalt wel eens, maar we kunnen vergiffenis schenken vanuit ons hart. God geef me de kracht”, besluit hij.