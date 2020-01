Vermeed strategische ‘rookpauze’ tweede pijnlijke stemming in Gent?

Gent -

In de gemeenteraad van Gent werd dinsdagavond opnieuw gestemd alsof er maandagavond niets gebeurd was. De pijnlijke stemming over de Israël-missie van schepen Sofie Bracke (Open VLD) zindert achter de schermen na. Maar binnen de Open VLD is alweer een ander incident aan de orde. Werd een strategische ‘rookpauze’ ingelast om een tweede pijnlijke stemming te vermijden?