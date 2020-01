In eigen land is hij een nobele onbekende, in Nederland heeft Belg een supporterslied: “Arno, die schiet ze der wel in”

Kent u Arno Verschueren? Neen? Net over de grens is deze Belg nochtans heel bekend. Zodanig zelf dat ze bij zijn club NAC Breda een liedje hebben gemaakt voor hun 22-jarige aanvoerder.

Arno Verschueren is 22 jaar en kapitein bij NAC in Nederlandse tweede klasse. Als verdedigende middenvelder scoorde hij dit seizoen al vier keer, in de laatste wedstrijd tegen AZ trof hij zelf tweemaal raak. In tegenstelling tot de spitsen vindt Verschueren wel makkelijk de weg naar doel . Dat inspireerde de supporters van NAC om een lied te maken voor hun aanvoerder. “We hebben Arno Verschueren, die schiet ze der wel in!”

?? We hebben Arno Verschueren, die schiet ze der wel in! ??#NACpraat #NACjaz pic.twitter.com/YFFCKjM3uj — NAC Breda ???? (@NACnl) 17 januari 2020

NAC staat momenteel vijfde, op acht punten van leider Ajax 2. Donderdag ontvangen ze PSV in de Nederlandse Beker. Benieuwd of de fans van NAC ook dan hun zangkunsten zullen mogen bovenhalen om hun aanvoerder te bedanken.

In eigen land speelde Arno Verschueren bij de jeugd van Lierse en OHL en bij Westerlo speelde hij vier wedstrijden in de Jupiler Pro League, in 2016 trok hij echter naar Nederland.