Otto-Jan Ham kroont zichzelf tot Europees kampioen mediteren … of iets in die trend: “Typisch, een prijs krijgen die ik niet verdien”

Een wedstrijdje mediteren. Het klinkt tegenstrijdig, iets waar je je normaal mee ontspant beoefenen als competitie. Maar in Amerika gebeurt het regelmatig. Dat ondervond Otto-Jan Ham (41) toen hij er ging filmen voor de Canvasreeks Brain man. En ‘per ongeluk’ zo’n wedstrijd won. “The story of my life: een prijs krijgen die ik eigenlijk niet verdien.”