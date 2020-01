Aan pizza verslaafde tiener valt tientallen kilo’s af om geen hartaanval te krijgen op zijn 25ste: “Het is mogelijk”

Michael Murray Jr. kreeg op zijn veertiende schokkend nieuws na een routinecontrole bij de huisarts. Hij woog 136 kilogram en het zou een wonder heten mocht hij zijn 25ste halen zonder een zware hartaanval te krijgen. Murray at dagelijks minstens zes stukken pizza, kon niet van het snoepgoed blijven en dronk liters frisdrank. Toen zijn moeder zichzelf van het leven beroofde in 2015, besefte hij dat hij zijn eetgewoontes moest veranderen. Mét succes. “Door zelfdiscipline en inzet”, getuigt de jongeman. “Het is mogelijk.”