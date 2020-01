Boezemvrienden Ruud Vormer en Davy De fauw over koude voeten, auto’s en uiteraard over gel: “Nog nooit hadden we ruzie”

Let maar eens op de toss vanavond in Club Brugge-Zulte Waregem. Want Ruud Vormer (31) en Davy De fauw (38) zijn behalve aanvoerders ook gewezen kamergenoten, boezemvrienden en inmiddels zelfs familie. Rudy versus Roomie, over koude voeten, auto’s en uiteraard over gel. “Na zijn carrière wordt Rudy autohandelaar.”