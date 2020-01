Toen ze 17 was, werd ze slachtoffer van groepsverkrachting. Met deze foto wil ze 40 jaar later de daders vinden

Het is al 40 jaar geleden maar daarom is ze de groepsverkrachting die ze onderging als 17-jarige niet vergeten. Vandaag doet ze een poging om de mannen te vinden en voor het gerecht te brengen. De politie maakte robotfoto’s van mogelijke getuigen en neemt de zaak bijzonder ernstig.

Foto: Devon and Cornwall Police

De vrouw die anoniem haar verhaal doet, wil na 42 jaar de mannen vinden die haar verkrachtte. Het was 1978 wanneer ze samen met een vriendin in de Safari Club zat. De vriendinnen leerden er een jongeman kennen die ze ongeveer 20 jaar oud schatten. Hij zei dat hij een wiskundeleraar was en deel uitmaakte van een rugbyteam in zuid Wales. Het meisje, toen amper 17, ging met de man mee naar een hotelkamer in het Strathmore hotel. Een uurtje later vielen dan zijn vrienden binnen. Ze verkrachtte gaar verschillende keren.

“Ik woog zo’n 55 kilo, ik was gewoon fysiek niet in staat om de mannen van mij af te houden”, vertelde ze.

De politie verspreidde twee robotfoto’s van getuigen aan hen wil ze nog een boodschap meegeven: “Jullie zagen er geshockeerd uit tijdens de verkrachting. Jullie wilden jullie teamgenoten tegenhouden. Ik was heel jong en heel bang en de laatste 42 jaar heb ik élke dag aan die zaterdagmiddag gedacht. De schaamte die ik voelde, zorgde ervoor dat ik op 17-jarige leeftijd uit huis getrokken ben. En dat ik zelfs nu op 59 jaar, nog steeds last heb van PTSD. Jullie hebben misschien zelf kinderen of zelfs kleinkinderen. Jullie krijgen nu de kans om een verschrikkelijke fout recht te zetten. Niet veel mensen krijgen in hun leven een tweede kans. Alsjeblieft, maak jezelf kenbaar en identificeer mee de mannen die me verkrachtte.”

De vrouw waarschuwt ook dat de mannen die haar toen aanvielen nu evengoed coaches en trainers zouden kunnen zijn. “Ze zouden een machtspositie kunnen hebben. En wil je echt dat verkrachters op jouw kinderen letten?”