Michael Verschueren moet 10 miljoen ophalen van Marc Coucke: Anderlecht wil schulden al afbouwen in januari

Anderlecht moet zijn schulden afbouwen. Daarom kreeg Michael Verschueren de zware opdracht om in januari voor minstens 10 miljoen euro aan spelers te verkopen. Pas dan is er ruimte voor een nieuwe spits of linksback. De verkoop van Kums aan Gent voor 2,5 miljoen was een eerste stap, maar wie wil Cobbaut, Didillon of Amuzu? Jürgen Geril

Michael Verschueren blijft voorlopig sportief directeur van Anderlecht. Hij heeft een sterke band met Vincent Kompany en Karel Van Eetvelt, de nieuwe CEO, kwam vroeger vaak langs bij zijn vader Michel. Toch staat Verschueren onder druk.

Het RSCA-bestuur – voorzitter Marc Coucke voorop – wil immers de schulden afbouwen. Uit de jaarrekening bleek dat paars-wit vorig boekjaar 27 miljoen euro verlies leed en daarom moet er in januari 10 miljoen binnengebracht worden zonder de kern enorm te verzwakken. Verschueren zit zowat in de moeilijkste transferperiode uit de clubgeschiedenis.

Vandaar dat via allerlei makelaars geprobeerd wordt om Elias Cobbaut te verkopen voor 10 miljoen euro én Alexis Saelemaekers voor 7 miljoen. Françis Amuzu moet dan weer meer dan 4 miljoen opleveren. Allemaal spelers van wie het vertrek op te vangen zou zijn. En als er eentje van lukt, schiet Verschueren al een heel eind op in zijn missie. Alleen speelde Saelemaekers zondag sterk tegen Club en wil hij niet weg. Cobbaut bekijkt zijn opties wel, maar Sheffield United en Atalanta volgen ondertussen (ook) andere pistes.

Michael Verschueren moet dus creatief zijn. De definitieve verkoop van Sven Kums aan AA Gent voor 2,5 miljoen (bonussen incluis) was een eerste succesje. Zelfs al gaat Kums’ Gentse contract pas volgende zomer in en moest de omstreden makelaar Mogi Bayat de deal mee helpen ­regelen, Anderlecht kan rekenen op dat geld.

Mission impossible

Maar hoe gaan de overige 7,5 miljoen binnenstromen? Het grote probleem is dat paars-wit met veel overbodige spelers zit die de voorbije maanden amper speelden. Voor hen kun je geen transfersommen vragen. Het vertrek van Sowah en Musona (Eupen), Adzic (Emmen), Chipciu (Cluj) en Thelin (Malmö) via huur of contractverbrekingen spaarde weliswaar wat loon uit, maar spijsde de kassa niet. Dat zal ook niet het geval zijn als Trebel (Al Shabab), Saief (Haifa)… straks nog uitgeleend worden. De enige bankzitter die wel nog geld in het laatje kan brengen, is de 22-jarige doelman Thomas Didillon, in wie New York Red Bulls geïnteresseerd is. Voor hem hoopt Anderlecht op ruim 2 miljoen.

Wie het nuchter bekijkt, weet dat Verschueren zo goed als voor een mission impos­sible staat. Hij is nog maar een jaar bezig en moet de shit van anderen opkuisen. Wie betaalde 8 miljoen voor Sanneh, wie gaf Musona een loon van 1,15 miljoen? Niet hij, maar toch kan hij erop afgerekend worden. Zolang de beoogde som niet gehaald wordt, is het geen sinecure om een (dure) spits of linksback te halen en dreigt de wintermercato weer aan te slepen tot 31 januari. Nog tien dagen te gaan.

