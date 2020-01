Feesteiland maakt zich op voor voetbalmatch: Ibiza krijgt het grote FC Barcelona op bezoek

Uiteraard komt er een DJ de sfeer verzorgen. Of wat had u gedacht op Ibiza? Het feesteiland wordt woensdagavond even een voetbaleiland wanneer het lokale UD Ibiza – een derdeklasser – in de Spaanse beker niemand minder dan FC Barcelona ontvangt. Een eerste hoogtepunt in de race naar de Primera Division. Dat is toch de droom.