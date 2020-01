Uit de jaarrekening van Standard blijkt dat de Rouches vorig boekjaar 5,8 miljoen euro aan makelaars betaalde. Dat is minder dan de 19 miljoen euro die gisteren in onze krant werden vermeld. Het meeste ging naar makelaarscommissies voor tekengeld of de verlenging van contracten: 2,3 miljoen euro. De commissies voor het aantrekken van spelers bedroegen 1,14 miljoen euro. (lvdw)