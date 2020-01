Antwerp licht optie van Juklerod, die twijfelt over toekomst

Of hij volgend seizoen effectief nog op de Bosuil rondloopt, is wel afwachten, want Juklerod is al drie maanden zijn basisplaats kwijt aan De Laet en wil meer spelen. “Ik voel me hier goed, maar als deze situatie aanhoudt, wordt het moeilijk om nog een jaar te blijven”, zegt hij. Morgenavond in de beker tegen KV Kortrijk zal hij normaal gezien wel in actie komen, want achterin is behalve Hoedt ook Buta geschorst door twee gele kaarten in de vorige bekerduels. De Laet zal allicht rechtsback moeten spelen en dan is er weer plaats op links.