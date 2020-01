Nieuwe overname voor United Petfood

United Petfood, de Gentse fabrikant van honden- en kattenbrokken en andere droge dierenvoeding, heeft zijn Italiaanse sectorgenoot Effeffe Petfood overgenomen. In een kleine zeven jaar nam het bedrijf van veevoederfamilie Dumoulin al elf fabrieken over.

Het Italiaanse Effeffe Petfood is, net als United Petfood, gespecialiseerd in droge dierenvoeding die vooral voor huismerken van supermarktketens wordt gemaakt. Effeffe claimt dat het in Italië 60 procent van die markt in handen heeft; daarnaast levert het ook in de Balkan en Oost-Europa. Hoeveel geld met de overname gemoeid is, is niet meegedeeld.

Sinds het Belgische investeringsfonds Waterland (van onder anderen Marc Coucke en Filip Balcaen) zich in 2016 voor net geen 50 procent inkocht in het bedrijf, gaat het razendsnel voor United Petfood. Via opeenvolgende overnames klom de omzet van 120 miljoen euro richting 400 miljoen. En daar komt nu nog de 48,4 miljoen euro omzet van Effeffe bovenop. Het bedrijf, opgericht in 1932 en gevestigd in de Gentse haven, telt 400 werknemers en runt 141 fabrieken in België, Nederland, Polen, Frankrijk, Spanje, Roemenië en Italië. Het exporteert naar meer dan 40 landen. (krs)