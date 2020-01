Boeing 737 MAX zal voor de zomer niet meer uitvliegen

Het ziet er niet naar uit dat de 737 MAX, het probleemtoestel van Boeing, voor de zomer al opnieuw zal vliegen. Dat heeft de vliegtuigbouwer gisteren zelf meegedeeld.

De beslissing over al dan niet uitvliegen wordt niet door Boeing zelf genomen, maar ligt in handen van de luchtvaartautoriteiten. Die willen garanties van de vliegtuigbouwer dat alle mankementen verholpen zijn waardoor het toestel nu al sinds maart vorig jaar aan de grond moet blijven. De aanleiding waren toen twee crashes in vijf maanden tijd, waarbij 346 mensen om het leven kwamen.

Maar die garantie kan Boeing nog niet geven. Gebaseerd op hoe de kaarten momenteel liggen, denkt het bedrijf dat er niet snel groen licht zal komen. “We informeren onze klanten en leveranciers dat we momenteel schatten dat de 737 MAX vanaf midden 2020 weer zal mogen vliegen”, klinkt het. Nochtans werd verwacht dat het toestel al in het voorjaar weer de lucht in zou mogen.

In ons land heeft alleen TUI fly vier van die vliegtuigen in zijn vloot, maar dat bedrijf rekende er net als andere maatschappijen niet op dat de 737 MAX voor juni weer zou vliegen.(gjs)