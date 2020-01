Politie onderzoekt of turnleraar meer slachtoffers maakte

De pas afgestudeerde turnleerkracht gaf nog maar sinds dit jaar les in ‘De Wegwijzer’, een protestantse school in de Lakenmakersstraat in Mechelen. Afgelopen donderdag vroeg hij na de turnles aan een 4-jarig meisje om hem even te helpen met het opruimen van het lokaal. Toen V.B. alleen was met het kind, toonde hij plots zijn geslachtsorgaan en zou hij aan de kleuter ook gevraagd hebben om het aan te raken.

Het meisje vertelde nadien aan haar ouders wat er gebeurd was. Die stapten onmiddellijk naar de politie om aangifte te doen. De politie ging de volgende ochtend langs in de school en pakte de turnleerkracht op nog voor de lessen begonnen waren. Ook zijn laptop werd in beslag genomen. Volgens onze informatie werd er een grote hoeveelheid kinderporno op aangetroffen. Hoe de man die in zijn bezit kreeg, wordt verder onderzocht. De man is aangehouden en de politie onderzoekt of hij nog meer slachtoffers maakte op de school.

Advocaat Bart Vanmarcke is de raadsman van de leerkracht. “Mijn cliënt heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd en beseft dat hij zwaar in de fout is gegaan. Hij heeft heel wat schade aangericht aan het slachtoffertje, de familie van het kind, de school en ook zijn familie. Dat begrijpt hij als geen ander. Het klinkt misschien raar, maar dat de feiten aan het licht zijn gekomen, waren voor hem eigenlijk een opluchting. Hij hoopt nu dat er werk gemaakt kan worden van de aanpak van zijn probleem, zodat hij hulp kan krijgen en na zijn voorhechtenis eventueel ergens een behandeling kan krijgen.”

Cannabis

De betrokken leerkracht, afkomstig van een gekende familie uit Keerbergen, zou nooit eerder met het gerecht in aanraking zijn gekomen. In Keerbergen kennen ze de man als een sportieve en creatieve jongen, die ook in een muziekband zit. Toch zou hij man al jaren met een pedofilieproblematiek kampen. “En zijn cannabisverslaving maakte dat de remmingen helemaal wegvielen”, zegt een goede bron.

Gespecialiseerd criminologe Minne De Boeck van het Universitair Forensisch Centrum, stelt dat in gevallen van kindermisbruik 60 tot 80 procent van de daders eigenlijk geen pedofiel zijn, maar door andere zaken getriggerd zijn geworden. “Bijvoorbeeld door een drugs-, alcohol-, of seksverslaving.”

De school zelf is zwaar aangeslagen door wat zich donderdag heeft afgespeeld. “De leerkracht is ontslagen”, zegt directeur Bruno Gijsels. “We roepen de ouders van onze leerlingen op om melding te maken bij de politie of de schooldirectie wanneer hun kinderen de jongste weken of maanden vreemde opmerkingen hebben geuit over de bewuste leerkracht.”