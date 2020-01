Club kan 40 miljoen euro prijzengeld ophalen

Club Brugge en Zulte Waregem spelen vanavond de heenwedstrijd van de halve finales van de Beker van België. Voor Club is het de eerste thuiswedstrijd in de Croky Cup sinds januari 2018. Blauw-zwart is nog op drie fronten actief en daar kan op het einde van het seizoen een mooie financiële bonus tegenover staan. In totaal kan Club 40 miljoen euro ophalen.

Het gros van de som verdiende Club in de Champions League. Startpremie, de drie punten, kwalificatie en het geld uit de Europese coëfficiëntenlijst (berekend over tien jaar) en de tv-pot leveren Club meer dan 30 miljoen euro op. Daar kan nog minstens 1,1 miljoen euro bijkomen als Club zich plaatst voor de 1/8ste finales van de Europa League. De opbrengsten uit tickets en merchandising zijn daar niet bij gerekend.

Als Club de beker wint, mag het 200.000 euro prijzengeld plus een substantieel bedrag aan tickets en tv-rechten bijschrijven. Samen goed voor bijna 1 miljoen euro. Titelwinst levert dan weer 7 à 8 miljoen euro op. Plus een entreebewijsje voor een nieuwe lucratieve Champions League-campagne volgend jaar. Van de 40 miljoen euro prijzengeld moeten wel de kosten en de spelerspremies worden afgetrokken.(bla)