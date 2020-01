CLUBNIEUWS. Club Brugge kan 40 miljoen euro prijzengeld winnen, Juklerod twijfelt over toekomst bij Antwerp

Club Brugge en Zulte Waregem spelen vanavond de heenwedstrijd van de halve finales van de Beker van België. Voor Club is het de eerste thuiswedstrijd in de Croky Cup sinds januari 2018. Blauw-zwart is nog op drie fronten actief en daar kan op het einde van het seizoen een mooie financiële bonus tegenover staan. Uw clubnieuws van de dag voor u gebundeld:

CLUB BRUGGE. 40 miljoen euro prijzengeld mogelijk

In totaal kan Club Brugge 40 miljoen ­euro ophalen. Het gros van de som verdiende Club in de Champions League: meer dan 30 miljoen euro. Daar kan nog minstens 1,1 miljoen bijkomen als Club zich plaatst voor de 1/8ste finales van de Europa League. De opbrengsten uit ­tickets en merchandising zijn daar niet bij gerekend.

Als Club de beker wint, mag het 200.000 euro prijzengeld plus een substantieel bedrag aan ­tickets en tv-rechten bijschrijven. Samen goed voor bijna 1 miljoen euro. Titelwinst levert dan weer 7 à 8 miljoen euro op. Plus een entreebewijsje voor een nieuwe lucratieve Champions League-campagne volgend jaar.

ZULTE WAREGEM. Dury mist geschorste Larin

Kopzorgen voor Francky Dury. De coach van Zulte Waregem mist vanavond zijn topschutter Cyle Larin door een schorsing. Sinds zijn komst – eind juli – stond de bonkige spits ­altijd aan de aftrap. De 24-jarige aanvaller kan een balletje bijhouden, zoekt de hoeken op en is bovendien levensgevaarlijk voor doel. Een mogelijke oplossing is om Saido Berahino als diepste aanvaller uit te spelen en Dimitri Oberlin eromheen te laten zwerven. Maar ook Gianni Bruno kan als centrumspits uit de voeten. Alsof dat nog niet genoeg was, moet Dury ook Omar Govea (knie) en Marco Bürki (teen) missen. Linksachter Gideon Mensah behoort tot de selectie, maar is twijfelachtig. De Ghanees kreeg tijdens de winter­stage af te rekenen met hoge koorts en miste al de partij van zondag tegen RC Genk.

De aangekondigde overgang van Cameron Humphreys naar de Nederlandse tweedeklasser Excelsior werd gisteren bevestigd door de noorderburen en Zulte Waregem. De 21-jarige Britse centrale verdediger maakt het seizoen op huurbasis af bij Excelsior. Er is geen aankoopoptie bedongen. Bij Essevee ligt Humphreys nog onder contract tot en met juni 2022. Dit is de tweede uitgaande transfer deze winter, nadat de overbodige George Timotheou richting zijn thuisland Australië trok om bij Western United te gaan voetballen. (jcs)

ANTWERP. Optie Juklerod gelicht, maar die twijfelt over toekomst

Simen Juklerod (25) ligt een jaar langer vast bij Antwerp. Het contract van de Noorse linksback liep eind dit seizoen af, maar de club had nog een optie die ze kon activeren van zodra hij een bepaald aantal wedstrijden had gespeeld en dat heeft Antwerp nu – vlak voor de deadline – ook gedaan. Of Juklerod volgend seizoen effectief nog op de Bosuil rondloopt, is wel afwachten, want hij is al drie maanden zijn basisplaats kwijt aan De Laet en wil meer spelen. “Ik voel me hier goed, maar als deze situatie aanhoudt, wordt het moeilijk om nog een jaar te blijven”, klinkt het. Morgenavond in de beker tegen KV Kortrijk zal hij normaal gezien wel in actie komen, want achterin is behalve Hoedt ook Buta geschorst. De Laet zal allicht rechtsback moeten spelen en dan is er dus weer plaats op links.

Koji Miyoshi (22) sloot weer aan bij de groepstraining nadat hij een week of zeven langs de kant had gestaan met een enkelblessure. Ook rechtsback Robbe Quirynen (18) kon opnieuw meedoen. Hij is helemaal hersteld van ziekte. Minder nieuws voor Matheus Borges (27). De Braziliaanse verdediger had de looptrainingen hervat nadat hij eerder een breuk had opgelopen in zijn middenvoetsbeen. Nu kreeg hij opnieuw last van de kuit, dezelfde kuit die hem al de zomervoorbereiding kostte.(dvd, dige)

KV KORTRIJK. Maakt Derijck meteen zijn debuut?

Timothy Derijck zou wel eens heel snel zijn debuut kunnen maken voor KV Kortrijk. Coach Yves Vanderhaeghe gelooft rotsvast in zijn nieuwe aanwinst, die hij nog kent van zijn periode in Gent. “Ik zag Kagelmacher niet graag vertrekken, maar met Timothy hebben we de ideale vervanger beet”, klonk het. “We moeten hem dan ook alle vertrouwen geven.”

Hines-Ike is onzeker en dus bestaat de kans dat Derijck al meteen de voorkeur krijgt op Kovacevic om naast Tuta plaats te nemen. “Of hij misschien al in de basis zal starten tegen Antwerp? Dat kan zeker”, vervolgde Vanderhaeghe. “Hij viel out met een blessure en speelde vervolgens lange tijd niet. Maar in het verleden is het nog al gebeurd dat Timothy zonder een match in de benen meteen op niveau was.”

Brendan Hines-Ike is twijfelachtig: na de wedstrijd tegen STVV had hij last van een kleine spierblessure. De Amerikaanse verdediger viel begin november uit de ploeg na een domme strafschopfout tegen Club Brugge en moest ruim twee maanden wachten op een nieuwe kans. Zaterdag kreeg hij de voorkeur op Kovacevic. Vervolgens trainde Hines-Ike niet wegens last en gisteren wel. Maar coach Vanderhaeghe wil afwachten. (gco)

STANDARD. 5,8 miljoen betaald aan makelaars

Uit de jaarrekening van Standard blijkt dat de Rouches vorig boekjaar 5,8 miljoen euro aan makelaars betaalde. Dat is minder dan de 19 miljoen euro die gisteren in onze krant werd vermeld. Het meeste ging naar makelaarscommissies voor tekengeld of de verlenging van contracten: 2,3 miljoen euro. De commissies voor het aantrekken van spelers bedroegen 1,14 miljoen euro.

Standard is van plan de optie te lichten om het aflopende contract van Jean-François Gillet met één jaar te verlengen. De 40-jarige keeper is belangrijk in de begeleiding van Arnaud Bodart, met wie hij een uitstekende relatie heeft. Na zijn actieve loopbaan kan Gillet binnen de club aan de slag.

Standard verhuurt William Balikwisha uiteindelijk aan MVV Maastricht. De vleugelspits, die voor de winterstop voor Cercle uitkwam, leek op weg naar Seraing, maar verkoos de Nederlandse eerste divisie.(lvdw, bfa)

AA GENT. Drie Buffalo’s op scherp voor match tegen Genk

AA Gent ontvang zaterdagavond landskam­pioen RC Genk. Een lastige opdracht, want de laatste thuisoverwinning dateert al van augustus 2016, toen Perbet het enige doelpunt van de partij maakte. Tijdens de laatste tien edities van dit blauw-witte onderonsje kon AA Gent thuis slechts tweemaal winnen en eindigde het duel viermaal op een gelijkspel.

Voor de partij van komend weekend staan Sven Kums, Jonathan David en Nana Asare op scherp met vier gele kaarten.(ssg)

KV OOSTENDE. Vandendriessche en Akpala twijfelachtig, Hjulsager geschorst

In aanloop naar de verplaatsing naar Standard van vrijdag zijn er enkele twijfelgevallen. Zo zijn Vandendriessche en Akpala hoogst onzeker. De eerste incasseerde een kniestoot op de dij en liep een bloeduitstorting op, de tweede heeft weer last van de hamstrings. Hjulsager is er niet bij: hij pakte tegen Waasland-Beveren zijn vijfde geel en is geschorst. Capon en Sagna deden ritme op met de beloften, Rajsel, Banda en Sané trainen met de beloften. Voor hen is er momenteel geen plaats in de A-kern.(jve)

GENK. Contractverlenging voor twee jonge talenten

RC Genk heeft twee van zijn beloftevolle jongeren langer aan zich gebonden: Bryan Limbombe en Elias Sierra, allebei 18. Limbombe, een dribbelsterke aanvaller, werd in augustus 2017 weggeplukt bij Zulte Waregem en maakte uitgerekend zondag tegen Essevee zijn competitiedebuut in het eerste elftal. Hij ligt nu vast tot midden 2024. Elias Sierra, een creatieve centrale middenvelder, maakt al sinds de U8 deel uit van de Genkse jeugdacademie. Hij tekende een overeenkomst tot midden 2023. (blg)

STVV. Muscat wordt misschien toch ooit nog hoofdcoach

Kevin Muscat (46) werd bij STVV ingehaald als coach, maar beschikte niet over het juiste diploma. Dus werd hij tot technisch adviseur gebombardeerd. Maar dat betekent niet dat hij nooit nog hoofdcoach wordt bij STVV. “Het behoort inderdaad tot de mogelijkheden”, aldus CEO Takaykui Tateishi. “Maar op dit moment is er geen sprake van. Aanvankelijk zagen we in Kevin een trainer. Hij kon mooie adelbrieven voorleggen, maar door omstandigheden hebben we het anders moeten aanpakken.”(gus)