Over tien dagen zou hij de tiende verjaardag van zijn zaak vieren, maar cafébaas Michiel (34) overleed na tragisch fietsongeval

Kontich / Edegem -

De tiende verjaardag van café De Wipschutter in Kontich zou er één worden om niet snel te vergeten. Het feest in de Magdalenazaal op 1 februari verkocht in geen tijd volledig uit. “Megazot!”, postte cafébaas Michiel Claus (34) vorige week dinsdag nog op Facebook. Maar gisterochtend werd hij op zijn fiets aangereden en belandde hij in een coma, ’s avonds overleed hij in het ziekenhuis.