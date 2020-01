Financiële domper voor Anderlecht: geblesseerde Adrien Trebel vertrekt niet

Adrien Trebel zal Anderlecht in januari niet verlaten. De Franse middenvelder heeft weer last van zijn knie en onderging een scan. Daarbij werd duidelijk dat het kniegewricht opnieuw moet opgekuist worden van zodra de zwelling weg is. Hoe lang Trebel out zal zijn, is nog niet duidelijk. Het is maar een kleine ingreep, zijn seizoen is dus niet voorbij.

De situatie is wel een serieuze streep door de rekening van Anderlecht. Paars-wit hoopte Trebel te verhuren aan het Saoedische Al Shabab om van zijn grote loon af te zijn. Er was een principeakkoord maar tot een definitieve doorbraak kwam het nooit. Voorlopig blijven de Brusselaars dus zitten met Trebel, die nog vastligt tot 2023.