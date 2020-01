Huiszoeking in kantoren van Venezolaans oppositieleider Juan Guaido

Agenten van de Venezolaanse inlichtingendiensten hebben dinsdag in Caracas een huiszoeking uitgevoerd in de kantoren van de opposant en zelfverklaarde interim-president Juan Guaido. Dat heeft de oppositie aan de pers gemeld. Guaido zelf is momenteel op bezoek in Europa.

“Wat ook de procedure is die momenteel loopt, ze wordt uitgevoerd zonder toelating (...) en zonder getuigen en er werd geen huiszoekingsbevel getoond”, verklaarde parlementslid Delsa Solorzano. De politica zegt te vrezen dat de agenten van de inlichtingendiensten “valse bewijzen” zullen achterlaten in de kantoren.

In Venezuela riep Juan Guaido zich ongeveer een jaar geleden uit tot interim-president, waarmee hij lijnrecht tegenover de Venezolaanse regering van Nicolas Maduro kwam te staan. Daarop brak een machtsstrijd uit, die tot op vandaag voortduurt. Tal van westerse landen erkenden Guaido inmiddels als rechtmatige overgangspresident, maar dat kon niet verhinderen dat Maduro stevig in het zadel bleef. De linkse staatsleider kan nog altijd rekenen op de steun van het leger.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zei intussen dinsdag geen aanwijzingen te hebben dat Maduro bereid is om vrije verkiezingen te houden. “Er zijn de afgelopen maanden veel gesprekken geweest met Maduro. Daarbij heeft hij niet laten merken bereid te zijn om vrije en open presidentsverkiezingen te houden”, aldus Pompeo in Costa Rica. Hij is daar vanwege een rondreis door Latijns-Amerika en het Caribische gebied.