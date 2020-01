Israëlisch leger doodt drie Palestijnse “terroristen” in Gaza

Drie Palestijnen zijn dinsdagavond doodgeschoten in de Gazastrook. Dat meldt het Israëlische leger. De “terroristen” waren volgens het leger tot aan het grenshek in het zuiden van het Palestijnse gebied gekomen en hadden een explosief naar soldaten gegooid. Daarop openden de militairen het vuur.

Volgens een woordvoerder van het leger zijn de Palestijnen omgekomen. Langs Israëlische kant vielen er geen doden.

De voorbije dagen laaide het geweld in de Gazastrook opnieuw op. Zo vuurden Palestijnen explosieven af op Israël. Volgens de krant Times of Israel is Hamas ontevreden over de traagheid van de onderhandelingen over een staakt-het-vuren op lange termijn.

Gaza staat onder controle van de radicale islamistische beweging Hamas waarmee Israël sinds 2008 al drie oorlogen heeft gevoerd.