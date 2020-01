Antisemitisme en racisme binnenkort online te melden bij politie

Slachtoffers van antisemitisme, racisme en discriminatie zullen dat binnenkort online kunnen melden bij de politie. Dat zegt Kamerlid Michael Freilich (N-VA) op basis van een antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). Nu is de drempel naar de politie voor sommige slachtoffers te hoog en volgens Freilich is er bij de joodse gemeenschap “al lang geen vertrouwen meer” in gelijkekansencentrum Unia dat ook een onlinemeldpunt heeft.

Ook anno 2020 zijn joden nog het doelwit van fysieke en verbale vormen van antisemitisme. “Een keppeltje wordt van het hoofd gerukt van een joods jongetje, een gevel wordt besmeurd met een hakenkruis of de zoveelste verwensing ‘vuile jood’ is te horen op straat. Het zijn slechts enkele voorbeelden van alledaags voorkomende gevallen van antisemitisme”, zegt N-VA-Kamerlid Michael Freilich.

Volgens Freilich ontbreekt het die slachtoffers vaak aan de energie en moed om dergelijke incidenten te rapporteren. “Dat is zeker het geval als de daders onbekend zijn en de kans op vervolging nagenoeg onbestaande is”, klinkt het. En in de mogelijkheid om dergelijke incidenten te melden bij Unia heeft de joodse gemeenschap volgens Freilich geen vertrouwen meer.

Maar volgens Freilich is er verandering op komst. Binnenkort zullen slachtoffers van dergelijke antisemitische incidenten dat met hun e-ID-kaart kunnen melden bij de politie. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) toont zich in een antwoord op een schriftelijke vraag alvast positief over het voorstel van Freilich. “Uw vraag om dergelijke feiten te melden aan de politie via het internet is terecht. Er bestaat op dit ogenblik reeds een meldsysteem, Police-on-web genaamd, weliswaar beperkt tot enkele welbepaalde misdrijven. Ik zal de betrokken politiediensten de opdracht geven om de mogelijkheden van Police-on-web uit te breiden zodat onze burgers in de toekomst feiten van racisme en discriminatie via dit kanaal kunnen aangeven”, stelt De Crem.

Freilich reageert tevreden: “Ik wil de minister bedanken voor zijn antwoord. Toen vorig jaar een immigrant uit Gaza een tiental joodse gebouwen in Antwerpen beschadigde, bleek dat de slachtoffers moeilijk te overtuigen waren om een klacht neer te leggen. ‘Omslachtig, een procedure van twee uur of meer en vaak zonder enig gevolg’, luidde het toen. Maar het is uiteraard belangrijk om dat wel te doen, alleen zo krijgen we een correct zicht op het probleem.”