Australische die in Iraanse cel zit, weigert als spion te werken in ruil voor vrijlating

Kylie Moore-Gilbert. Foto: Australian Department for Foreign Affairs and Trade/PA

Een Australische academica die in de cel zit in Iran zegt dat Teheran haar heeft aangeboden om als spion te werken in ruil voor haar vrijlating. Dat heeft ze geweigerd, melden Britse media dinsdag.

Kylie Moore-Gilbert, een docent aan de universiteit van Melbourne gespecialiseerd in islamitische studies, schreef haar weigering in brieven aan de Iraanse autoriteiten. Die brieven smokkelde ze uit de beruchte Evin-gevangenis in Teheran, waarna ze werden gepubliceerd in de kranten The Guardian en Times of Londen. Het Centrum voor mensenrechten, een Amerikaanse organisatie in Iran, publiceerde ook fragmenten van de reeks brieven.

In een brief gericht aan haar casemanager schrijft Moore-Gilbert dat haar schrijven moet geïnterpreteerd worden als “een officiële en definitieve afwijzing van uw aanbod om te werken met de inlichtingenafdeling van de Iraanse Revolutionaire Garde”. “Ik ben geen spion. Ik ben nooit een spion geweest en ik heb geen interesse om te werken voor een spionageorganisatie in welk land dan ook”, klinkt het.

“Wanneer ik Iran verlaat, wil ik een vrije vrouw zijn en wil ik een vrij leven leiden, niet in de schaduw van afpersing en bedreigingen”, aldus Moore-Gilbert nog.

De docente zit sinds 2018 in de Evin-gevangenis en werd veroordeeld tot tien jaar cel voor spionage. In december riep ze de Australische eerste minister Scott Morrison in een brief op om actie te ondernemen voor haar vrijlating.

“Het is onaanvaardbaar om een Australische op deze manier te gijzelen”, verklaarde Elaine Pearson, de Australische directeur van Human Rights Watch, woensdag op Twitter.