Minstens tien gewonden bij nieuwe protesten in Colombia

In Colombia is de bevolking dinsdag opnieuw op straat gekomen om te betogen tegen de regering van president Ivan Duque. Verschillende wegen werden geblokkeerd, vooral in de hoofdstad Bogota. Daar kwam het tot botsingen tussen de betogers en politie. Er vielen minstens 10 gewonden en de politie pakte 62 mensen op.

De politie zette traangas en waterkanonnen in om de gemaskerde betogers uit elkaar te drijven. Op verschillende plaatsen in de hoofdstad was het verkeer verstoord.

Foto: AFP

Volgens de burgemeester van Bogota waren er op negentien plaatsen betogingen. Op drie plaatsen werd de manifestatie verstoord “door een minderheid” van de aanwezigen, klinkt het in een persbericht.

Bij het geweld raakten minstens vijf politieagenten en vijf burgers gewond. Voorts werden 62 mensen opgepakt voor “daden van vandalisme” en “agressie tegenover leden van de wetshandhaving”.

De onrust in Colombia brak in november uit. Tijdens de vakantie werd een pauze ingelegd, maar dinsdag zijn de acties opnieuw opgestart. De manifestanten verzetten zich tegen pensioen- en arbeidshervormingen en eisen meer geld voor onderwijs, het einde van de corruptie en een krachtiger optreden tegen de moorden van leiders van gemeenschappen door gewapende groepen.