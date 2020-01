Vulkaan in Nieuw-Zeeland vertoont opnieuw verhoogde activiteit

Zes weken na de dodelijke vulkaanuitbarsting in Nieuw-Zeeland vertoont de vulkaan op White Island opnieuw een verhoogde activiteit. Dat hebben experts woensdag gemeld. Er zou opnieuw lava en as uit de vulkaan komen. Volgens vulkanoloog Craig Miller is het echter zeer onwaarschijnlijk dat het de komende vier weken opnieuw tot een explosieve uitbarsting komt.