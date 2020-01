Aan de Vierarmentunnel in Tervuren is woensdagochtend omstreeks 5.30 uur een wegverzakking ontstaan. Het rechterrijvak is er afgesloten, waardoor het verkeer op de Brusselse binnenring in de richting van Waterloo moeizaam verloopt. Verwacht wordt dat de hinder de hele dag zal aanhouden.