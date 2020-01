Ontsnapte Sekkaki stuurt kaartje vanuit Thailand

Oualid Sekkaki ontsnapte in december uit de gevangenis in Turnhout Foto: rr

Oualid Sekkaki, die in december uit de gevangenis in Turnhout ontsnapte, is naar Azië gevlucht. Dat meldt Het Laatste Nieuws. De directie van de gevangenis heeft een postkaart ontvangen: “Groeten uit Thailand”, stond er te lezen. De man bezorgde ook zijn gevangenisbadge terug.

Oualid Sekkaki (26) ontsnapte op 19 december door samen met enkele medegevangenen over een muur te klauteren. Hij knipte kabels door van 10.000 volt en gebruikte touwen om zich naar beneden te laten zakken. Zijn drie kompanen werden in de buurt opgepakt, enkele uren na de ontsnapping. Een vierde werd begin deze maand in Nederland gevat.

Tot maandag ontbrak elk spoor van Oualid Sekkaki. “Toen is er in de gevangenis een aangetekende brief van hem aangekomen”, vertelt een cipier aan Het Laatste Nieuws. “De brief was aan de drie directeurs gericht. In de enveloppe zaten zijn gevangenisbadge en een postkaartje met daarop ‘groeten uit Thailand’ geschreven.” De politie werd meteen op de hoogte gebracht.

Sekkaki zou waarschijnlijk ontsnapt zijn uit angst dat hij zou worden uitgeleverd aan Marokko.