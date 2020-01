Na de emotionele getuigenis van de familieleden van Tine Nys op de tweede dag van euthanasieproces, is het vandaag de beurt aan een aantal specialisten. Zij komen vertellen over haar fysieke en medische toestand. Deze namiddag komt dan weer Wim Distelmans aan het woord. Hij is de voorzitter van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie.