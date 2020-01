Eerste sneeuw gevallen in Vlaanderen

In Limburg en in de Antwerpse Kempen is de eerste sneeuw van het jaar gevallen. Zowel in Sint-Truiden, Hasselt, Genk en Mol ligt een dunne laag sneeuw op de weg. Wel zou het geen zuivere sneeuw zijn en gaat het mogelijk om ‘industriesneeuw’, een gevolg van de luchtvervuiling.

Hoewel het KMI vrieskou had voorspeld, en geen sneeuw, dwarrelde de eerste sneeuw vanochtend neer in Vlaanderen. “Dit is sneeuw als gevolg van de luchtvervuiling”, laat weerman Ruben Weytjens weten via Facebook. “Normale sneeuw ontstaat hoog in de wolken, deze sneeuw ontstaat in de mist laag boven het aardoppervlak. Zeer lokaal, waar de lucht het sterkst vervuild is en er zich dankzij de negatieve temperaturen ijskristallen vormen rond de uitgestoten stofdeeltjes”, legt hij verder uit.

Vandaag blijft het volgens het KMI in de meeste streken grijs met veel lage wolken. Er worden ook plaatselijk rijmplekken verwacht en dichte mistbanken. “Hier en daar kan er lichte motregen vallen, die vanochtend eventueel kan aanvriezen”, klinkt het. De maxima liggen meestal tussen 1 en 4 graden.

