Onderzoek naar Waalse topman van farmabedrijf Mithra wegens misbruik van voorkennis

Er loopt een onderzoek naar de CEO van het Waalse farmabedrijf Mithra, François Fornieri, wegens misbruik van voorkennis. Dat schrijven de kranten van Sudpresse woensdag.

De Waalse zakenman wordt ervan verdacht de FSMA, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, te hebben omzeild door via een derde in alle discretie aandelen Mithra te hebben gekocht. In oktober 2019 werd een onderzoek geopend. Dat is de maand waarin het Luikse farmabedrijf een contract tekende met Mayne Pharma voor de commercialisering in de VS van de anticonceptiepil Estelle.

De markten reageerden maar matig op het contract. Het aandeel verloor 20 procent. Na het contract werden grote volumes van het aandeel verhandeld. De speurders verdenken Fornieri er nu van grote sommen geld te hebben gestort op de rekening van een kennis, bedoeld om aandelen Mithra te kopen.

Fornieri zelf ontkent de feiten.