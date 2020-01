Opgepast achter het stuur: plaatselijke rijmplekken en soms dichte mistbanken

Het blijft woensdag in de meeste streken grijs met veel lage wolken. Eerst verwacht het KMI ook plaatselijke rijmplekken en soms dichte mistbanken.

De weersverwachtingen voor woensdag. Foto: KMI

Hier en daar kan er woensdag lichte motregen vallen, die ‘s ochtends eventueel wat kan aanvriezen. Over het zuidoosten van het land blijft het daarentegen overwegend zonnig tot in de late namiddag. De maxima liggen meestal tussen 1 en 4 graden. In het zuidoosten kan het kwik door de opklaringen oplopen tot 5 à 6 graden. Ook aan zee verwachten we maxima tot 6 graden.

‘s Avonds en ‘s nachts voorspelt het KMI in de meeste streken veel lage wolkenvelden met nevel of nog lokale mistbanken. Op het einde van de nacht worden er mogelijk opklaringen verwacht, op de Ardense hoogten en in de streken rond de Samber en de Maas. Het wordt minder koud dan de voorbije nachten met minima tussen -1 en +3 graden.

Donderdag start in de meeste streken opnieuw grijs met nog kans op enkele lokale mistbanken. Geleidelijk ontstaan er brede opklaringen in Hoog-België. Deze kunnen zich in de late namiddag en avond uitbreiden naar Laag- en Midden-België. Het blijft droog met maxima tussen 2 en 6 graden.

Vrijdag blijft het droog. In het westen en het noordwesten verwacht het KMI lage wolken en is er eerst kans op mist. In het centrum en ten zuiden van Samber en Maas worden brede opklaringen voorspeld. De maxima liggen tussen 2 en 8 graden.

Zaterdag is er eerst kans op lokale (aanvriezende) mist. Overdag blijft het droog en wordt het wisselend tot zwaarbewolkt. De maxima liggen tussen 3 en 8 graden. Zondag blijft het vaak zwaarbewolkt. Eerst is het meestal droog. In de loop van de dag valt er lichte regen vanaf het westen.

Maandag verwacht het KMI meestal veel wolken met af en toe lichte regen. De maxima liggen tussen 5 en 10 graden. Dinsdag krijgen we perioden met regen of buien. Het waait mogelijk flink en het is zeer zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 7 tot 12 graden.