Linde Merckpoel schenkt terminale Bram een onvergetelijk cadeau

Bram, papa van twee kindjes en een grote muziekliefhebber, is dodelijk ziek. Met de hulp van Linde Merckpoel wilde zijn zus Lien hem daarom nog één onvergetelijk cadeau geven. En daar zijn ze duidelijk in geslaagd.

Vorig jaar sloeg het noodlot toe en werd bij Bram leukemie vastgesteld. Ondanks de zware behandeling is hij sinds december terminaal. Zijn zus nam daarom contact op met Merckpoel om hem nog een laatste keer een zalig gevoel te bezorgen.

Zijn muziekband The Crew, die hij in het middelbaar startte met een paar vrienden, kwam in het geniep nog eens samen voor een laatste repetitie. Hoewel de emotie hem even teveel werd toen hij de kamer binnenstapte, slaagde Bram erin om nog een laatste keer met zijn vrienden te knallen. Het liedje ‘Life ’ werd nadien ook op Studio Brussel gedraaid.