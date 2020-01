Eveline Hoste reageert op roddels in open brief: “Ik heb nog geen enkele ingreep laten doen”

Eveline Hoste (38) is op korte tijd fel vermagerd en deelde onlangs haar dieetgeheimen in TV Familie, wat online voor een storm van kritiek heeft gezorgd. De Ex-Miss Belgian Beauty reageert op de beschuldigingen van plastische chirurgie met een open brief op Facebook. “Wie denkt dat ik een facelift liet doen, het is een filter!”

“Waarom al die Botox, toch liever zwaarder, daar is aan gesleuteld”. Met dergelijke facebookberichten wordt Eveline Hoste geconfronteerd sinds het artikel over haar dieet in het weekblad verscheen. Heel wat mensen beschuldigen haar ervan dat ze verschillende plastische ingrepen in haar gezicht verzwijgt.

Op facebook reageert de ex-miss nu met een open brief die ze richt aan ‘lieve en minder lieve mensen’. “Eerst en vooral hebben de boekjes en de krant een foto vanop mijn Instagram gekozen en gebruikt. Die foto is net een foto met een Instagram-filter bewerkt. Omdat dat nu eenmaal soms leuker oogt als je een filter gebruikt. Dus voor wie denkt dat ik een facelift liet doen, het is een filter! Ik heb nog geen enkele ingreep laten doen. Eerst en vooral omdat ik daar schrik van heb maar ook omdat ik het niet nodig vind”, klinkt het.

“Laat je begeleiden”

Bovendien is volgens Hoste de informatie in het artikel erg summier en raadt ze de mensen af om enkel op die informatie af te gaan: “Ik ben dus afgevallen en heb daarvoor een dieet gevolgd maar weet dat dit via een voedingsdeskundige ging. Voor wie ook wil afvallen , weet dat je dus niet op basis van de samengevatte uitleg in een artikel aan een dieet moet beginnen. Laat je begeleiden.”