Spectaculair ongeval in Kortemark: oldtimer slipt onder tractor

Kortemark - Bij een spectaculair ongeval in Kortemark is woensdagochtend een oldtimer onder een tractor terechtgekomen. De bestuurder van de Corvette raakte slechts lichtgewond, maar zijn wagen is zwaar beschadigd.

Het ongeval vond woensdagochtend omstreeks 8.45 uur plaats op de Staatsbaan in Kortemark. De bestuurder van een oldtimer, een Chevrolet Corvette, wilde een tractor inhalen, maar ging tijdens het inhaalmanoeuvre achteraan aan het slippen. De Corvette boorde zich met de neus onder de aanhangwagen van een zware tractor, kwam met de motorkap klem te zitten, en werd vervolgens nog enkele meters meegesleurd. Gelukkig reed de tractorchauffeur traag en kon hij snel stoppen.

De bestuurder van de oldimer kon zijn wagen op eigen kracht verlaten, en liep slechts lichte verwondingen op in het aangezicht. Hij werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Zijn wagen zal vanonder de tractor gesleept moeten worden.

Door het ongeval is er veel verkeershinder op de drukke Staatsbaan. In de richting van Kortemark moet het verkeer omrijden, in de richting van Lichtervelde moet het verkeer via de parking van een tankstation.

Foto: jhm