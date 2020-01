Vrouw neemt drastische beslissing nadat echtgenoot haar peperdure broek te warm wast

Het gebeurt wel vaker dat je eens iets laat krimpen in de wasmachine. Maar het wasfoutje van haar man was voor een vrouw uit Michigan in de Verenigde Staten net een stap te ver en bood ze hem dus te koop aan op Facebook.

In een Facebook groep plaatste ze een foto van de onvergeeflijke fout van haar man. Hij liet haar favoriete gebreide broek, van het Australische merk Spell and the Gypsy Collective, krimpen waardoor het nu net groot genoeg is voor een peuter.

Bij haar bericht grapte de vrouw dat ze haar man wilde verkopen om een deel van het verloren geld terug te verdienen. Ze bood haar man aan voor 111 dollar (€ 100). Hoewel niemand op het aanbod inging, kwamen er heel wat reacties van mensen die het ook al eens hadden meegemaakt. “Ik heb mijn man ook verboden om nog iets van mij te wassen nadat hij een dure zijden T-shirt de droogkast in gooide”, klinkt het.