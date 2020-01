Hallucinant: 1,8 miljoen liter mest stroomt weg nadat betonnen muur breekt in Diksmuide

Diksmuide - In een mestverwerkend bedrijf langs de Ijzerdijk in Diksmuide gebeurde er woensdagochtend een bizar ongeval. Een grote betonnen muur van een mestopslagplaats begaf het. Liefst 1,8 miljoen liter mest stroomde daarbij weg.

Het bizarre ongeval werd om 5.30 uur opgemerkt. Het gaat om een mestverwerkend bedrijf dat landelijk gelegen is tussen Schore en de Tervatebrug en nog in de opstartfase zit. De grote betonnen opslagplaats buiten werd al gebouwd en is 28 meter lang, 15 meter breed en 5 meter hoog. Er kan in totaal 1.800 kuub mest opgeslagen worden. Dat zijn 60 vrachtwagens vol of liefst 1,8 miljoen liter mest. Dat mest wordt dan verwerkt om er een dikke en dunne fractie van over te houden. Dat laatste is dan voor de landerijen. De opslagplaats werd de voorbije dagen gelijkmatig gevuld maar plots begaf de 28 meter lange betonnen muur het en stroomde alle mest weg.

Milieuramp vermeden

De brandweer van Diksmuide en Leke, de politie en de milieudienst werden verwittigd na het incident. De brandweer stond voor een zeer zware taak. “Eerlijk gezegd heb ik dit in mijn carrière nog niet meegemaakt”, zegt brandweerkapitein Filip Vandenberghe. “Toen we aankwamen was er al heel wat mest weg gevloeid in de omliggende landerijen, weiden en grachten. Omdat het bedrijf nog in de opstartfase zat stond er een grote werfkraan ter plaatse. We hebben meteen opdracht gegeven om verschillende grachten af te dammen door aarde op te graven. Want onze eerste zorg was een milieuramp vermijden. Het bedrijf ligt weliswaar in dun bevolkt gebied, de dichtste buur is een landbouwer op 400 meter, via de verschillende grachten kan de mest snel wegvloeien. We wilden ook meteen het natuurreservaat aan de Viconia Kleiputten, dat wel enkele kilometers verder zit, beschermen. In een drietal uren tijd zijn we daar goed in geslaagd. Met een plan van alle grachten hebben we de vervuiling kunnen beperken tot een straal van 500 meter rond het mestbedrijf. Die mest bevat uiteraard nitraat en fosfaat en in die grachten en weiden zal er een verhoogde concentratie zijn. Dat kan afgebroken worden door de natuur maar het zal wat tijd vragen.” Voor omwonenden is er geen gevaar.

Er komt nu een onderzoek door de politie en de milieudiensten hoe het kan dat de muur van de nieuwe mestopslagplaats het plots begaf. Wellicht werd de druk binnen te hoog door het bijvullen van de grote opslagplaats en mogelijk ligt een constructiefout aan de oorzaak. Dat zal onderzocht worden.