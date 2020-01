Minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) ontsloeg VRT-CEO Lembrechts zonder inzage in cruciaal rapport

Minister van Media Benjamin Dalle (rechts) ontsloeg VRT-CEO Paul Lembrechts (links) dinsdag zonder inzage in het verslag van de bemiddelaar. Foto: VRT, Kris Van exel

Minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) en de leden van de raad van bestuur van de VRT konden het rapport over het functioneren van Paul Lembrechts niet inkijken voor ze beslisten om de CEO te ontslaan. Het rapport zal voorlopig ook niet openbaar gemaakt worden. Dat meldt De Morgen.

Bemiddelaar Fabiaan Van Vrekhem probeerde Lembrechts en zijn nummer twee Peter Claes te verzoenen, maar kwam van een kale reis terug. Daarop besliste de Vlaamse regering om Lembrechts te ontslaan. Maar dus zonder weet te hebben van de nochtans cruciale informatie in het rapport van Vrekhem.

Dat bleek toen Vlaams Parlementslid Katia Segers (SP.A) parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) inzage in het document vroeg. Minister Dalle liet daarop namelijk weten dat noch hij, noch de leden van de raad van bestuur van de VRT het rapport niet in hun bezit hebben. Dalle stuurde Homans wel een korte mail van Van Vrekhem door, waarin de bemiddelaar schrijft dat “wij U moeten melden dat wij geen mogelijkheid zien om het vertrouwen (tussen Lembrechts en Claes, nvdr.) te herstellen.”

Segers noemt die gang van zaken bij De Morgen “ontstellend”, want “als dit document niet aan de basis lag om de CEO te ontslaan, dan vraag ik me af op welke grond Paul Lembrechts dan wel aan de deur is gezet.”