De “eerste sneeuw” in Vlaanderen blijkt geen echte sneeuw te zijn, maar wat is het dan wel?

Een wit laagje op de grond. In het oosten van het land werd er gejuicht: de eerste sneeuw. Zo’n dag waarop Jan De Wilde langzaam wakker wordt en zijn ogen uitwrijft. Maar zelfs de weermannen wreven zich de ogen uit, want dit was op geen enkele neerslagradar te zien. Het blijkt dan ook geen “echte” sneeuw. Maar wat is het dan wel?