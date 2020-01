Na bosbranden, overstromingen en hagel dreigt in Australië nu ook een plaag van “de gevaarlijkste spinnen ter wereld”

Australië heeft dit jaar al te maken gekregen met extreme branden, overstromingen en hagel. Nu waarschuwen experts ook nog om op te passen voor de dodelijke trechterspinnen, of funnel-web spider, die nu door de “perfecte omstandigheden” gedijen.

De trechterspinnen in de vochtige gebieden van Oost-Australië staan bekend om hun zeer toxisch en snelwerkend gif. Woensdag liet het Australian Reptile Park, gevestigd in de staat New South Wales, weten dat de spinactiviteit de voorbije dagen is toegenomen. “Vanwege de recente regen en de hete dagen die we nu meemaken, zullen trechterspinnen beginnen rond te bewegen”, zei de woordvoerder Daniel Rumsey in een video op Facebook. “De trechterspinnen zijn potentieel de gevaarlijkste spinnen ter wereld en we moeten het heel serieus behandelen.”

Volgens ABC Pest Control Sydney is het normaal dat de spinnen actief zijn in de zomer, maar dat het spinnenseizoen dit jaar later dan normaal kwam omdat het weer de afgelopen maanden “erg droog” was. “De spinnen komen nu naar buiten door de recente regenval”, klinkt het.

Van het ene extreem weer naar het andere

Niets blijft de Australiërs bespaard. Vorige week zorgden de ernstige onweersbuien voor soelaas in sommige gebieden waar hevige bosbranden woedden, maar ze veroorzaakten meteen ook overstromingen. Het zuidoosten van Australië werd ook bekogeld met hagelstenen zo groot als golfballen, groot genoeg om autoruiten te breken en vogels te verwonden. 24 uur voordien werd de regio nog getroffen door enorme stofstormen.

