Griekenland heeft voor het eerst vrouw als president

Griekenland heeft voor het eerst een vrouw als president. Het parlement verkoos woensdag met een grote meerderheid de 63-jarige juriste Ekaterini Sakellaropoulou tot staatshoofd voor de komende vijf jaar.

Sakellaropoulou haalde 261 stemmen. Ze had er 200 nodig in het parlement met 300 zitjes. Een tegenkandidaat was er niet. Sakellaropoulou, momenteel voorzitster van de Raad van State in Griekenland, volgt Prokopis Pavlopoulos (69) op, van wie het mandaat in maart verstrijkt.

Ondanks wetgeving die voorziet in een verplicht quotum van 40 procent vrouwen, worden die laatste maar zelden verkozen in Griekenland. De huidige regering van premier Kyriakos Mitsotakis telt maar twee vrouwelijke ministers.