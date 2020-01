Acht personen naar ziekenhuis na brand in Brussel

Brussel -

Zeven bewoners en een politieagent zijn woensdag voor controle naar het ziekenhuis gebracht na een brand in de Charles Hanssensstraat in Brussel. De brandweer moest om 3 uur uitrukken voor een brand die was ontstaan in een kelder. De zeven bewoners en een politieagent die hulp bood bij de evacuatie werden voor onderzoek naar rookintoxicatie naar het ziekenhuis overgebracht.